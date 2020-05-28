Gelin ihaneti! Adana'da görümcesinden 160 bin lirasını arkadaşlarına çaldırdı

Sezen Nisan 22 Mayıs günü Karataş ilçesine gidince komşuları arayıp kapının açık olduğunu ve üst kilidinin de kırık olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Nisan, Karataş'tan evine geri geldi. Nisan, eve girip kontrol ettiğinde içinde 160 bin lira değerinde altın ve paranın bulunduğu kasanın yerinde olmadığını fark ederek hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı.