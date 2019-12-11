Gelin adayı Solmaz Çiros'un 'popo sallama dansı' olay! Gören telefona sarıldı
Ünlü gelin adayı Solmaz Çiros'un yaptığı popo sallama dansı (Twerk) çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı. Kıvrak dansını izleyenler etrafında çember oluştururken o anları da kayda aldı.
Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyurduktan sonra şarkıcılık yapmaya başlayan fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, önceki gün Almanya'da katıldığı etkinlikte kalça dansı yaptı.
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Paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor
Seda Sayan ve Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programlarıyla yıldızı parlayan gelin adayı Solmaz Çiros, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Dans performansıyla nefes kesti
Evlilik programlarında aradığı aşkı bulamayan Çiros, sahip olduğu tanınırlığın ardından şarkıcı oldu.
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Çiros, son olarak Almanya'da çıktığı sahneye dans performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı.
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