Gelin adayı Sinem Umaş ölümden dönmüş! Düdüklü patlamış son hali korkunç

''Acı çekerken Instagram mı düşünür insan?''

Fotoğrafını yayınladığı için tepki çeken Umaş, gelen eleştirilere de "Ben buraya fotoğraf attığımda olayın üstünden 2 saat geçmiş acım azalmıştı. Acı çekerken Instagram mı düşünür insan? Alışmışsınız hayatını reklam üzerine kuran ünlüleri herkesi bir tutmayın! Kendimi böyle yaktım reklam için haklısınız" dedi.