Gelin adayı Naz Mila'nın dansı olay oldu! İzdivaç programlarını ifşa etmişti
Bir dönem izdivaç programlarının fenomen gelin adayı Naz Mila, ün akşam gittiği gece kulübünde olay bir dansa imza attı.
Yıllar önce Zuhal Topal'ın sunduğu evlilik programıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Naz Mila, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Mila, son olarak göğüs dekolteli kıyafetiyle dans ettiği anların videosunu yayınladı.
113
Geçtiğimiz Mayıs ayında Gürkan isimli sevgilisiyle nikah masasına oturan Naz Mila, dün akşam kız arkadaşlarıyla eğlenmeye çıktı.
213
Cesur kıyafet tercihleriyle her daim dikkatleri üzerine çeken Mila, dün akşam da kasıklarına kadar olan derin yırtmacıyla bir gece kulübüne gitti.
313
Kız arkadaşlarıyla dans eden Naz Mila, bir ara olay bir dans imza attı. Her anını Instagram hesabından yayınlayan gelin adayı, göğüs dansını da paylaşmayı ihmal etmedi.
413