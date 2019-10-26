Gelin adayı Hanife'nin yeni mini etekli paylaşımı olay çıkardı! Takipçileri deliye döndü
Her yaptığıyla olay olan ünlü gelin adayı Hanife Gürdal, 'Canım kendim'' notunuyla yeni mini elbiseli fotoğrafını paylaşınca ortalık yıkıldı. Fenomen gelin adayının mini etekli pozu, eleştiri yağmuruna tutuldu.
Katıldığı evlilik programındaki tavırları ve başörtüsünü çıkartmasıyla ünlenince geniş bir hayran kitlesine ulaşan gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düşmeyi başarıyor.
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Instagram hesabından paylaştığı mini etekli pozlarıyla tepki toplayan Hanife Gürdal, fotoğrafının üzerine yazdığı ''Canım kendim'' notuyla dikkatleri üzerine çekti.
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Daha önce de mini elbisesiyle Kapadokya'dan video paylaşan Hanife, olay olan elbisesiyle yeni bir paylaşım daha yaptı. Hanife'nin fotoğrafına yorum yağdı.
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Fenomen gelin adayına takipçilerinin yaptığı acımasız yorumlar şöyle: Bu kıyafet olmamış, başörtüsüz hiçbir şey yakışmıyor...
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