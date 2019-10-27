Gelin adayı Hanife Gürdal'ın yeni mini etekli paylaşımı olay! Takipçileri çıldırdı
Her yaptığıyla olay olan ünlü gelin adayı Hanife Gürdal, 'Canım kendim'' notunuyla yeni mini elbiseli fotoğrafını paylaşınca ortalık yıkıldı. Fenomen gelin adayının mini etekli pozuna eleştiri yağdı.
Katıldığı evlilik programındaki tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düşmeyi başarıyor.
142
Instagram hesabından paylaştığı mini etekli pozlarıyla tepki toplayan Hanife Gürdal, fotoğrafının üzerine yazdığı ''Canım kendim'' notuyla dikkatleri üzerine çekti.
242
Daha önce de mini elbisesiyle Kapadokya'dan video paylaşan Hanife, olay olan elbisesiyle yeni bir paylaşım daha yaptı. Hanife'nin fotoğrafına yorum yağdı.
342
Fenomen gelin adayına takipçilerinin yaptığı acımasız yorumlar şöyle: Bu kıyafet olmamış, başörtüsüz hiçbir şey yakışmıyor...
442