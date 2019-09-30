Gelin adayı Hanife Gürdal'ın sütyen detayı Instagram'ı karıştırdı: Ne biçim insansın sen

- "Bu kız izdivaç programında kapalı türbanlı değil miydi ne ara açılmış? İçi dışı görünüyor tövbeler olsun"

- "Nasıl kızsın ya sütyenin belli ne biçim insansın sen?"

- "Göğüsler belli oluyor Hanife hanım"

- "Sütyenin yamulmuş. İğrenç!"