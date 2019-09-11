Gelin adayı Hanife Gürdal bikini giyip edepsiz mesajla Instagram'ı salladı

"BU KADAR GÖZE SOKMAK ÇOK GEREKSİZ"

Gelin adayı Hanife'nin takipçileri de yayımlanan fotoğrafa sessiz kalmadı. Bazı takipçileri Hanife'nin bikinili fotoğrafını beğenirken bazı takipçileri ise eleştiri yağmuruna tuttu. Gelin adayının bir takipçisi fotoğrafa, "Kapalıyken birden bire bu kadar açılmak. Açıldığını bu kadar göze sokmak. Çok gereksiz." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Çok güzelsin kimseyi umursama." ifadelerini kullandı.