Gelibolu'da Türk tarihi açısından yeni bir sayfa açıldı heyecan veren keşif

Türk milletinin tapu senedi

Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu mezarlığı tespit ettikten sonra çalışmalara başladıklarını aktaran Kaşdemir, "Gerek sanat tarihçilerinden gerek tarihçilerden gerekse üniversitelerimizden bilgi, belge ve görüşler aldık. Bu mezarlığın 1300'lü yıllarda Rumeli'ye geçen ilk Türklere ait olduğunu tespit ettik. Çok heyecanlıyız. Burada Türk milletinin mührü, Türk milletinin tapu senedi hükmünde olan bu mezar taşları bizim için çok önem ifade etmekte. Şu ana kadar yaptığımız 100 dönümdeki alandaki çalışmalarımızın dörtte üçünü bitirmiş vaziyetteyiz. Yakın zamanda ihya edip Türk mezarlığını tamamlamış oluruz." diye konuştu.