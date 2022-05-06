Gelen bütün teklifleri reddetti! Kabusu yaşayan Ayşegül Aldinç 'çalışmam gerek' deyip anlattı
Uzun süredir sahnelerden uzak olan usta sanatçı Ayşegül Aldinç, önceki gece Cihangir’de yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Bir süredir sahneye çıkmayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ayşegül Aldinç, geçtiğimiz eylül ayında büyük bir korku yaşamıştı.
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Usta sanatçının annesi Süheyla Hanım, geçirdiği kaza sonucu protezinin ucundaki kemiği kırmıştı.
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64 yaşındaki Ayşegül Aldinç, annesinin ameliyat olacağını duyurmuştu.
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Bir hayli üzülen ünlü isim, hastane odasında annesinin elini tuttuğu fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
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