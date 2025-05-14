Gelecek Partisi'nden AK Parti’ye bir transfer daha! İstifa etti…

AK Parti vekil transferlerine devam ediyor. Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici’nin de partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılacağı iddia edildi.

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Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nde önemli bir istifa daha yaşandı. Daha öncede vekillerini AK Parti'ye kaptıran Gelecek Partisi'nin Konya Milletvekili Hasan Ekici de partisinden ayrıldı.

AK Parti'ye katılacak

Gazeteci Sinan Burhan, Hasan Ekici'nin bugün AK Parti Grup toplantısı sonrası AK Parti'ye katılacağını söyledi. Ekici'nin rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak.

İlk istifalar değil

Öte yandan Gelecek Partisi'nde daha önce de istifalar yaşanmıştı. Antalya Milletvekili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun ve Ankara Milletvekili Nedim Yamalı da daha önce Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

Hasan Ekici kimdir?

Hasan EKİCİ, 1974 yılında Konya’nın Seydişehir ilçesi Tepecik köyünde doğdu.

1994 yılında Seydişehir İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi.

1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde kamu yönetimi dalında tezli yüksek lisans yaptı.

2000-2007 yıllarında T.C. Maliye Bakanlığı’nda Vergi Müfettişi olarak görev yaptı. 2007-2012 yıllarında T.C. Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’nde ve Mevlana Kalkınma Ajansı’nda İç Denetçi olarak görev yaptı.

2012 yılında kamu görevinden istifa ederek yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim şirketi kurdu. Şirketin yönetim kurulu başkanı olarak yeminli mali müşavirlik ve bağımsız denetim alanlarında mesleki faaliyetlerini yürüttü.

Kamu İç Denetçi Sertifikası, Yeminli Mali Müşavirlik Belgesi ve Bağımsız Denetim Lisansına sahiptir.

Vergi, kamu ihale, kamu bütçesi, kamu yönetimi, iç kontrol, risk yönetimi v.b. konularda çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Mesleki konularda çeşitli eğitimler ve seminerler vermiştir.

Kurumsal Risk Yönetimi Kalkınma Ajansları Uygulaması isimli bir adet kitabı yayımlanmıştır. Aktif siyasi hayatına 2014 yılında Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun Ak Parti Genel Başkanı olduğu dönemde Ak Parti Konya İl Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2014-2017 yılları arasında il yönetim kurulu üyesi, il başkan yardımcısı ve çeşitli komisyon üyelikleri görevlerinde bulundu.

Gelecek Partisi’nin kurulmasından sonra 8 Ocak 2020 tarihinde Gelecek Partisi Konya Kurucu İl Başkanı olarak atandı. 14 Mayıs 2023 Milletvekili genel seçimlerinde Konya Milletvekili olarak seçilmiştir. Halen 28. Dönem Gelecek Partisi Konya Milletvekili olarak görevine devam etmektedir.