Gelecek Partili vekil Sema Silkin Ün'den skandal paylaşım!

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün’ün, İsrail saldırısındaki vahşeti, yarı çıplak bedeni Hamas tarafından kamyonet kasasında teşhir edilen dövme sanatçısı Shani Louk üzerinden tarif etmeye çalışması büyük tepki.

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Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün İsrail'in hastane saldırısı sonrası yaptığı paylaşımda ölenleri kıyafetlerine göre ayırması sosyal medyadan tepki topladı.

Ün paylaşımında Hamas tarafından yarı çıplak bedeni kamyonet kasasında teşhir edilen dövme sanatçısı Shani Louk olayına atıfta bulundu.

Ün paylaşımında bir kamyonet kasasında yan yana dizilmiş Filistinli cenazelerin göründüğü fotoğrafı yayınlayarak; “Çok öfkeliyim en çok da İsrail medyasının yalanlarına kanıp bir avuç Filistinli'yi yalnız bırakanlara… Gündelik kıyafeti iç çamaşırı türevi olan birinin kamyonet kasasındaki görüntüsü üzerinden dünyayı ayağa kaldıranlar savaş suçu aradığınız bir kamyonet kasası varsa işte burada…” ifadelerini kullandı.

"Yeterince kapalı olmanız gerekiyor"

Ün'ün sosyal medya platformu X'de yaptığı bu paylaşım diğer kullanıcıların da tepkisini çekti. Bazı kullanıcılar ‘İnsanlar kıyafetine göre mi öldürülmeli?' diye sorarken, CHP listelerinden milletvekili seçildiği hatırlatılıp, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu etiketlenerek ‘Eserinle gurur duy Kılıçdaroğlu' tepkisi gösterildi.

Gazeteci Nevşin Mengü de Ün'ün paylaşımına; “Ölünce saygı görmek için yeterince kapalı olmanız gerekiyor arkadaşlar duyurulur” notu düştü.

Ün ise Mengü'nün paylaşımına; “Nevşin Mengü; bu memlekette İsrail vahşetiyle kol kola gezen hiç kimse hayırla anılmadı, bundan sonra da anılmayacak. Ne kadar çabalarsan çabala siyonist vahşeti aklamak adına ortaya koyduğun yalanlardan dolayı utançla anılacaksın” şeklinde yanıt verdi.

Denizli'de üçüncü sıra adayı olarak milletvekili seçilmişti

28 Mart Genel Seçimlerine Millet İttifakı kapsamında Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla CHP listelerinden giren Ün, Denizli'de üçüncü sıra adayı olarak milletvekili seçilmişti.

Seçimin ardından CHP'den istifa ederek partisine dönen Ün, daha sonra meclis grubu oluşturma girişimleri sırasında Saadet Partisi saflarına katılmıştı. Ün yaptığı paylaşım ve basın açıklamalarında kendisini Gelecek Partisi milletvekili olarak tanıtıyor.