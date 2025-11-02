Gelecek kaygısı tetikliyor! Gençlerde sigara bağımlılığı artıyor...

GündemUzmanlar uyardı: Gelecek kaygısı sigara tüketimini arttırıyor



Uzmanlara göre gençler, ekonomik belirsizlik ve işsizlik gibi nedenlerle sigarayı rahatlama aracı olarak görüyor. Ancak nikotin kısa vadede kaygıyı azaltırken uzun vadede bağımlılığı ve anksiyeteyi artırıyor.

Cumhuriyet'in haberine göre; son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, sigara kullanımının yalnızca fiziksel sağlığı değil, ruh sağlığını da olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor. Özellikle kaygı (anksiyete) bozukluklarıyla sigara kullanımı arasındaki güçlü ilişki, uzmanların dikkatini çekiyor.Uzmanlara göre özellikle gençlerin yaşadığı gelecek kaygısı da sigaraya yönelmede önemli bir etken. Eğitim, işsizlik ve ekonomik belirsizlik gibi sorunlarla baş etmeye çalışan gençler, sigarayı bir kaçış veya rahatlama yöntemi olarak görebiliyor.