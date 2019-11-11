Geleceğe Nefes fidan dikiminde rekor! Türkiye'nin beklediği gün bugün
TÜRKİYE Geleceğe nefes kampanyası ile Guiness rekorlar kitabına da girecek bir ağaç dikme seferberliğine imza attı. Saat 11.11'de fidanlar toprakla kavuşuyor.
Geleceğe nefes kampanyasında tüm Türkiye'nin beklediği gün gelip çattı. Bugün İstanbul'dan Van'a, Ardahan'dan İzmir'e kadar yurdun dört bir köşesinde geleceğe nefes kampanyası ile sahiplenilen fidanlar dikiliyor.
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Kampanya çerçevesinde hedeflenen fidan sayısı 11 milyondu. Türk halkı kampanyaya o kadar büyük ilgi gösterdi ki sahiplenilen fidan sayısı rekor kırarak 13.700.540 oldu.
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En çok fidan sahiplenilen illerde ise ilk 5'e Manisa, Isparta, Tunceli, Bingöl, Edirne girdi.
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Bugün saat 11.11'de bütün illerde sahiplenilen fidanların dikimi başlıyor. İsteyen herkes sahiplendiği fidanı dikmeye gidebilir. Fidan dikimi tören alanlarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz
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