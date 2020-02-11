Gel Konuşalım programından Seray Sever ayrıldı! Doya Doya Moda'ya geçti

Sosyal medya hesabı Instagram'dan da açıklama yapan Sever, ''Tv8 ekibimle ve partnerlerimle çoook keyifli bir programı paylaştık. Hepinizin eline, gönlüne, emeğine sağlık. Sizi çook seviyorum. Bundan böyle yine Tv8 ekranlarında Doya Doya Moda da birlikteyiz. Aşkla'' paylaşımında bulundu.