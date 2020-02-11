Gel Konuşalım programından Seray Sever ayrıldı! Doya Doya Moda'ya geçti
TV8 ekranlarında yayımlanan Gel Konuşalım programından Seray Sever aniden ayrıldı. Cengiz Semercioğlu, Seray Sever ve Eylem İpek Şafak'ın sunduğu programdan Doya Doya Moda yarışmasına transfer gerçekleşti.
Gel Konuşalım adlı programdaki sunuculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Seray Sever, programdan ayrıldığını açıkladı. Cengiz Semercioğlu ve Eylem İpek Şafak'la beraber Gel Konuşalım programında yorumculuk yapan Seray Sever, veda ederken gözyaşlarına hakim olamadı.
Sosyal medya hesabı Instagram'dan da açıklama yapan Sever, ''Tv8 ekibimle ve partnerlerimle çoook keyifli bir programı paylaştık. Hepinizin eline, gönlüne, emeğine sağlık. Sizi çook seviyorum. Bundan böyle yine Tv8 ekranlarında Doya Doya Moda da birlikteyiz. Aşkla'' paylaşımında bulundu.
Seray Sever'in açıklamalarının ardından Gel Konuşalım programından ayrılıp yine TV8'de yayımlanan "Doya Doya Moda" programına jüri üyesi olarak katıldığı netleşmiş oldu.
Peki, Seray Sever kimdir?
Seray Sever, 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. 1990 yılında TRT'de "Popstop" isimli müzik eğlence programının sunuculuğunu yapmaya başladı. Üç yıl bu görevini sürdürdü.