Gel Dese Aşk'ın yıldızı Şebnem Bozoklu eşi Kanat Atkaya ile evliliklerinin birinci yılını kutladı!

Hürriyet'te yazarlık yapan Kanat Atkaya ile geçen yıl hayatlarını birleştiren güzel oyuncu mesajında şu ifadeleri kullandı: "Tam bir sene olmuş sevgilim evimizde evlendiğimiz günden bu güne. Ne güzel fotoğraflar, biz, ailemiz arkadaşlarımız hep beraber yanyana... Bugün yine evimizde birlikteyiz. Yıldönümümüz için yemek yapmaya mutfağa gidiyorum birazdan. Birinci yılımız kutlu olsun! Seni çok seviyorum"