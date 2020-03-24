Gel Dese Aşk'ın yıldızı Şebnem Bozoklu eşi Kanat Atkaya ile evliliklerinin birinci yılını kutladı!
Geçen yıl Hürriyet yazarı Kanat Atkaya ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla evliliklerinin birinci yılını kutladı.
ATV ekranlarında Osman Sınav imzalı yeni projeyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Şebnem Bozoklu, Erkan Petekkaya ile başrolleri paylaşıyor. Bozoklu, sosyal medya hesabı Instgaram'dan evliliğinin birinci yılı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Hürriyet'te yazarlık yapan Kanat Atkaya ile geçen yıl hayatlarını birleştiren güzel oyuncu mesajında şu ifadeleri kullandı: "Tam bir sene olmuş sevgilim evimizde evlendiğimiz günden bu güne. Ne güzel fotoğraflar, biz, ailemiz arkadaşlarımız hep beraber yanyana... Bugün yine evimizde birlikteyiz. Yıldönümümüz için yemek yapmaya mutfağa gidiyorum birazdan. Birinci yılımız kutlu olsun! Seni çok seviyorum"
Ünlü oyuncunun mesajına sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bozoklu'nun şu anda Instagram hesabında 575 bin takipçisi bulunmaktadır.
Şebnem Bozoklu, yeni dizisi Gel Dese Aşk'ta Yasemin Düdenli karakterine hayat vermektedir.