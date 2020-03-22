Gel Dese Aşk'ın bornozlu yarı çıplak otel sahnesi pes dedirtti!
ATV'nin Osman Sınav imzalı dizisi Gel Dese Aşk 3. bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Daha ilk bölümden konusu ile tüm tepkileri üzerine çeken dizi son bölümündeki bornozlu otel odası sahnesi ile yine tepkilerin hedefi oldu.
Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir sloganı ile tanıtımları haftalar önce dönmeye başlayan dizi Gel Dese Aşk, 3. bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Konusu ile tepki çeken dizi son bölümüyle yine eleştirilerin hedefi oldu.
Uzun süredir ekranlarda olmayan Erkan Petekkaya ve Şebnem Bozoklu'nun başrolünde olduğu diziye İlayda Çevik, Öykü Gürman ve Ertan Saban gibi oyuncular eşlik ediyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Osman Sınav oturuyor.
50'li yaşlarda bir holding patronu olan Murat'ın kızının yakın arkadaşı, henüz 20'li yaşların başındaki Bahar ile olan yasak aşkını konu alan dizi ilk bölümüyle şimşekleri üzerine çekmişti.
Senaryo gereği eşi Yasemin'den beklediği ilgiyi göremeyen 2 çocuk babası Murat, kızının en yakın arkadaşı 20'li yaşların başındaki Bahar ile gizli bir ilişki yaşamaya başlıyor.