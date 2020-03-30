Gel Dese Aşk ekibiyle video çeken Erkan Petekkaya'dan tuzu kuru açıklama
ATV'de yayımlanan Gel Dese Aşk dizisinin ekip arkadaşlarıyla 'Oy Korona' isimli şarkıyı söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya, diğer oyuncuları 'Tuzu kuru' olmakla suçlayıp eleştirilere cevap verdi.
Gel Dese Aşk dizisinde başrol oynayan Erkan Petekkaya, koronavirüs salgını olmasına rağmen devam eden dizisinin çekimleri esnasında dizi ekibiyle beraber 'Oy Korona' şarkısı söyleyerek video çekti. Petekkaya, dizi çekimlerine ara verenlere de gönderme yapınca ortalık karıştı.
Erkan Petekkaya, 'Oy Korona' videosuyla kısa sürede gündem oldu ve birçok kişi tarafından eleştirildi. Tepkilerin hedefi olan Petekkaya'ya en sert tepki eski rol arkadaşı, Nurgül Yeşilçay'dan geldi. Ardından da dizi setlerinin durdurulmasına destek veren Elçin Sangu, tepkisiyle gündeme geldi.
Erkan Petekkaya, söz konusu video hakkında şunları söyleyerek kendisini savundu:
"Tuzu kurular siz sanıyor musunuz herkesin evinde Netfilix , ondan bağımsız Digiturkportal var. Onlar ne izleyecek? Sokağa çıkma yasağı ilan edilmedikçe birileri çalışacak. Topu kişilere atmayın ofsayta düşersiniz.''
''Herkes kendi kapısının önünü süpürecek. Yalan söylemeyecek. İşçi aidatlarını bir takım masalarda yiyen sendikacılar, tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sor. Ben teker teker sordum hepsi çalışmak istedi.''