Gel Dese Aşk ekibiyle video çeken Erkan Petekkaya'dan tuzu kuru açıklama

Erkan Petekkaya, 'Oy Korona' videosuyla kısa sürede gündem oldu ve birçok kişi tarafından eleştirildi. Tepkilerin hedefi olan Petekkaya'ya en sert tepki eski rol arkadaşı, Nurgül Yeşilçay'dan geldi. Ardından da dizi setlerinin durdurulmasına destek veren Elçin Sangu, tepkisiyle gündeme geldi.