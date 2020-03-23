Gel Dese Aşk dizisinin bornozlu yarı çıplak otel sahnesi pes dedirtti!

Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir sloganı ile tanıtımları haftalar önce dönmeye başlayan dizi Gel Dese Aşk, 3. bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Konusu ile tepki çeken dizi son bölümüyle yine eleştirilerin hedefi oldu.