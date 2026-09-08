Gedik Piliç aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Gedik Piliç, mevcut çalışmalarını, kurumsal önceliklerini ve gelecek döneme ilişkin hedeflerini değerlendirdiği aylık değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya Gedik Piliç Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, Gedik Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Gedik ve departman müdürleri katıldı.

Ortak Akıl Danışmanlık Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Yılmaz Sönmez'in eşlik ettiği toplantının ana temasını "dayanıklılık" oluşturdu.

Toplantıda değişen koşullara uyum sağlama, süreçleri yönetme ve sürdürülebilir başarı için güçlü organizasyon yapısının önemi ele alındı.

Şirketin farklı birimlerinden yöneticilerin bir araya geldiği toplantıda, iş süreçlerine ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra kurumların değişen koşullar karşısında geliştirmesi gereken dayanıklılık yaklaşımı üzerinde duruldu.

Söz konusu yaklaşım kurumsal perspektiften ele alındı. Değişen ekonomik ve sektörel koşullar karşısında şirketlerin yalnızca bugünü yönetmesinin yeterli olmadığına dikkat çekilen toplantıda, değişime uyum sağlama, doğru karar alma, ekipler arasındaki koordinasyonu güçlendirme ve uzun vadeli bakış açısını koruma konuları değerlendirildi.

Dayanıklılığın sürdürülebilir büyüme, güçlü kurum kültürü ve geleceğe hazırlık açısından da yetkinlik olduğu vurgulandı. Bu kapsamda çalışanların değişime adaptasyonu, ortak hedefler etrafında hareket edilmesi ve kurum içindeki iletişim mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemi ele alındı.

Aylık değerlendirme toplantılarının, şirket içindeki ortak aklı güçlendiren ve farklı birimlerin aynı hedefler doğrultusunda hareket etmesini destekleyen önemli bir platform olduğu belirtildi.

Ayrıca şirketin mevcut faaliyetleri ve gelecek döneme ilişkin öncelikleri değerlendirilirken, sürdürülebilir başarı için çevik, uyum sağlayabilen ve dayanıklı bir organizasyon yapısının önemi vurgulandı.

Şirket, üretim gücünü ve sektörel deneyimini kurumsal gelişim çalışmalarıyla destekleyerek değişen koşullara hızlı adapte olabilen, insan kaynağını güçlendiren ve uzun vadeli değer üretmeye odaklanan yönetim anlayışını sürdürmeyi hedefliyor.