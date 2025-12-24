Geçtiğimiz yıl nişanlısından ayrılmıştı! İbrahim Selim ve 16 yaş küçük yeni sevgilisi evleniyor...
Ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten'e evlilik teklifi etti. Sosyal medyada çok konuşulan teklif hakkında yaş farkına dair yorumlar da yer aldı. İşte o romantik teklifin detayları...
Gönlünü sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Ketenci'ye kaptıran ünlü sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, ilişkilerini bir adım ileri taşıyarak sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.
Romantik teklif sırasında yaşananlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Selim'in diz çökmesi üzerine Keten'in, "Sen aşağıda ben yukarıda olmaz, ben de çökeyim ama… EVET, EVET" sözleri gülümsetti.
"YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"
Evlilik teklifinin ardından mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan İbrahim Selim, bu özel anı şu notla ölümsüzleştirdi: "She said 'sen aşağıda ben yukarıda olmaz, ben de çökeyim ama EVET EVET'. Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun. iigünner."
İBRAHİM SELİM KİMDİR?
1979'da Ankara'da doğdu. Seslendirme sanatçısı ve oyuncu İbrahim Selim aslen Arvin-Arhavilidir. 3 sene biyoloji okudu daha sonra Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Ankara'da günlük TRT dizilerinde oyunculuğa başladı. Daha sonta İstanbul'a taşındı.