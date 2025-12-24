Geçtiğimiz yıl nişanlısından ayrılmıştı! İbrahim Selim ve 16 yaş küçük yeni sevgilisi evleniyor...

"YENİ BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ"

Evlilik teklifinin ardından mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan İbrahim Selim, bu özel anı şu notla ölümsüzleştirdi: "She said 'sen aşağıda ben yukarıda olmaz, ben de çökeyim ama EVET EVET'. Biz yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Eşlik eden, edecek olan herkesin neşesi bol olsun. iigünner."