Geçiş ücreti pahalı gelen 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hangi şirket yaptı

1915 Çanakkale Köprüsü için 15 euro geçiş ücreti gündemde. Bu da Türk lirasıyla 240 liraya tekabül ediyor. Ancak beklenti Çanakkale Köprüsü geçiş ücretinin Osmangazi gibi 184 lira olacağı yönünde. Çanakkale Köprüsü araç garantili bir köprü. Köprüyü yapan firmalar arasında Limak da var.

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1915 Çanakkale köprüsü zamandan ve yakıttan tasarruf ettirecek. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan feribot yolculukları yaz aylarında bekleme süreleriyle birlikte 1,5 ile 5 saat arasında sürerken, bu süre 6 dakikaya düşecek. 1915 Çanakkale Köprüsü ile yıllık olarak zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon avro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salımındaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro tasarruf elde edilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti: Yap işlet devret modeliyle yapılan 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti hayli yüksek olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu köprünün geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıklamıştı. Bu da 240 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Osmangazi Köprüsü'nden 184 TL ücret alınıyor. 18 Mart köprüsü geçiş ücreti için son rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuracak. Beklenti Çanakkale köprüsünün de Osmangazi gibi 184 lira olacağı yönünde. Çanakkale boğazından feribotla geçişte araç başına 100 lira, kişi başına 6 lira alınıyor.

Çanakkale köprüsünü kim yaptı : Yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılan “1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu” Projesini, Türk ve Güney Koreli firmalardan oluşan Daelim–Limak–SK–Yapı Merkezi Ortak Girişimi yaptı. Köprüyü 16 yıl 2 ay 12 gün işlettikten sonra devlete devredecekler. Proje, 88 km otoyol ve 13 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 km uzunluğunda.

Köprü için geçiş garantisi ne kadar: Yap-işlet-devret modeli ile yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi. Bu sayıda araç geçmediği taktirde açığı hazine karşılayacak. Köprünün yıllık garanti ücretinin 380 milyon Euro, toplam verilen garantinin de 6 milyar Euro oldu.

Köprünün teknik özellikleri : 1915 Çanakkale Köprüsü 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıkları ile 3 bin 563 metre uzunluğunda. 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile birlikte toplam geçiş uzunluğu da 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Dünyada bu kadar uzun orta açıklıklı ikiz tabliyeli tasarlanan ilk köprü olarak tarihe geçti. 318 metre kule yüksekliği ve 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürüyle deniz seviyesinden 334 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek kulelere sahip asma köprüsü oldu.

Köprünün sembolleri : 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2 bin 23 metre orta açıklığı, Cumhuriyet'imizin 100. yılı olan 2023'e atıf olarak yapıldı. 318 metrelik çelik kuleleri, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'ne işaret ediyor. 16 metrelik mimari amaçlı top mermisi figürleri, top mermilerini insanüstü bir güçle sırtlayan Seyit Onbaşı'ya adandı. Çanakkale köprüsünün kırmızı-beyaz renkli kuleleri de Türk bayrağını sembolize ediyor.

Köprü ne kadara yapıldı? : Yap-işlet-devret modeli ile yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu için 2 milyar 545 milyon avro yatırım yapıldı. 4 yılda biten Çanakkale Köprüsü, planlanandan 1.5 yıl önce tamamlandı. Çanakkale Köprüsü'nün Gayrı Safi Milli Hasıla'ya etkisi 2 milyar 442 milyon avro, üretime etkisi 5 milyar 362 milyon avro, istihdama etkisi 118 bin kişi olacak.