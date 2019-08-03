Geçirdiği trafik kazası Üniversiteli Cavit'i mucit yaptı İstanbul'un 3 ilçesinde kullanılıyor

Hedef kazaları en aza indirmek: Normalde, yol şeritlerinde sentetik boyalar kullanıldığını ve bunun çevreye çok zararlı olduğunu anlatan Cavit Bayramlı, “Normalde, yol şeritlerinde sentetik boyalar kullanılıyor ve bunlar çevreye çok zararlı. Solunum yolları açısından zehirli gazlar niteliğinde. Biz de su bazlı boya kullanalım, doğal olsun fakat dayanaklılığı daha yüksek olsun istedik. Bu sayede bu boya üzerinde Ar-Ge çalışmalarımıza başladık. Projemiz şu anda ürün aşamasında. Dünyanın küresel hedefleri arasında sürdürülebilir, akıllı şehirler var. Sadece Türkiye'yi değil, dünyada otonom, yol ve şerit takip cihazı bulunduran araçlar kullanılmak isteniyor. Bu araçlar yol ve şeritler düzgün olmadığı sürece kullanılamıyor. Aynı zamanda yol ve şeritlerden kaynaklı trafik kazaları gerçekleşiyor. Şu anki hedefimiz Türkiye ve dünyadaki tüm yol ve şeritlerden gerçekleşen trafik kazalarını en aza indirmek. Böylelikle küresel kalkınma hedeflerine destek sağlamak istiyoruz” diye konuştu.