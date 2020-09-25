Geçen yıl 3 liradan alıcı buldu bu yıl tarlada çürüyor Bursalı çiftçiler kara kara düşünüyor

"Biber hem 40 kuruş hem de alıcı yok"

Demir, "Geçen yılki girdiler ile bu yılki girdiler arasında yüzde yüz artış var.Geçen yıl ektiğimiz ürünler ile bu yılki ürünler arasında fiyatta yüzde yüz gerileme var. Biber hem 40 kuruş, hem de alıcı yok 10 gündür alıcı olmadığı için tarlada çürümeye mahkum kaldı" diyerek sözlerini noktaladı.