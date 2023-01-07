Gece yarısı katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi 1'i bebek 5 kişi öldü

Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır’dan Iğdır’a doğru yoluna devam eden, içinde çocuk ve bebeklerin olduğu 34 FMS 652 plakalı şehirlerarası otobüs kontrolden çıkarak devrildi.