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Gece yarısı katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi 1'i bebek 5 kişi öldü

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Gece yarısı katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi 1'i bebek 5 kişi öldü

Diyarbakır’da özel bir firmaya ait şehirlerarası otobüs devrildi. İlk belirlemelere göre; şoför ile birlikte 29 yolcusu olan otobüste 1’i bebek 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Gece yarısı katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi 1'i bebek 5 kişi öldü

Kaza, Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Diyarbakır’dan Iğdır’a doğru yoluna devam eden, içinde çocuk ve bebeklerin olduğu 34 FMS 652 plakalı şehirlerarası otobüs kontrolden çıkarak devrildi.

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Gece yarısı katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi 1'i bebek 5 kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulansa, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. 

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Gece yarısı katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi 1'i bebek 5 kişi öldü

Kazada, 23 yaralı kentteki hastanelere sevk edilirken,1’i bebek olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Gece yarısı katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi 1'i bebek 5 kişi öldü

Otobüs şoförü gözaltında

Kazayla ilgili otobüsün sürücüsü, yedek sürücü ve muavin gözaltına alınırken, başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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