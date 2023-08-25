Gece yarısı çıkan gizemli ses sokağa döktü! Deprem sandılar gerçek başka çıktı

Eve giren ekipler duvarların yıkıldığı patlamanın neden kaynaklandığını belirlemek için inceleme yaptı. İlk verilere göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olmadığı tespit edilirken, bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ve bomba imha uzmanları ise detaylı bir inceleme yaptı.