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Gece vakti ormanda bu vaziyette bulundular! Karabük'te kanyon kaçamağına ekip müdahalesi

Gece vakti ormanda bu vaziyette bulundular! Karabük'te kanyon kaçamağına ekip müdahalesi

KARABÜK'te bir grup, yasağa rağmen 'kanyon kaçamağı' yaptı. 15 kişinin gezisi gece vakti ıssız ormanda mahsur kalmalarıyla kabusa dönüştü. Ekipler tarafından 9 saat sonra yardım ulaştırıldı.

Gece vakti ormanda bu vaziyette bulundular! Karabük'te kanyon kaçamağına ekip müdahalesi

Olay Şimşir Deresi Aslandibi mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan Karabük’e gelen 15 kişilik ekip Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonunda gezi düzenledi.

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Gece vakti ormanda bu vaziyette bulundular! Karabük'te kanyon kaçamağına ekip müdahalesi

Hakim ve savcılar da var

Aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu ekip kanyon istikametine yürüyüşe başladıktan bir süre sonra indikleri bölgede mahsur kaldı.

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Gece vakti ormanda bu vaziyette bulundular! Karabük'te kanyon kaçamağına ekip müdahalesi

15 kişi kurtarıldı

Gruptan bir kişi bulunduğu bölgeden çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Hazırlıklarını tamamlayan ekiplerin çalışmaları sonucunda ilk önce 6 kişi, daha sonra 9 kişi olmak üzere 15 kişi, 9 saat sonra mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

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Gece vakti ormanda bu vaziyette bulundular! Karabük'te kanyon kaçamağına ekip müdahalesi

 Kurtulmaya çalıştığı yerden düşerek yaralanan kadın hakim sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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