Gece vakti ormanda bu vaziyette bulundular! Karabük'te kanyon kaçamağına ekip müdahalesi
KARABÜK'te bir grup, yasağa rağmen 'kanyon kaçamağı' yaptı. 15 kişinin gezisi gece vakti ıssız ormanda mahsur kalmalarıyla kabusa dönüştü. Ekipler tarafından 9 saat sonra yardım ulaştırıldı.
Olay Şimşir Deresi Aslandibi mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan Karabük’e gelen 15 kişilik ekip Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonunda gezi düzenledi.
Hakim ve savcılar da var
Aralarında hakim ve savcıların da bulunduğu ekip kanyon istikametine yürüyüşe başladıktan bir süre sonra indikleri bölgede mahsur kaldı.
15 kişi kurtarıldı
Gruptan bir kişi bulunduğu bölgeden çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Hazırlıklarını tamamlayan ekiplerin çalışmaları sonucunda ilk önce 6 kişi, daha sonra 9 kişi olmak üzere 15 kişi, 9 saat sonra mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
Kurtulmaya çalıştığı yerden düşerek yaralanan kadın hakim sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.