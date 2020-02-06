Gece gündüz çalışan Çinli doktorların içler acısı haline bakın

Çin’de koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 564’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18’e çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hızla artan yeni tip koronavirüs 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bir bir artarken, Çin hükümeti yeni hastaneler ve tıp merkezlerine dönüştürülen komplekslerle salgınla savaşmaya çalışıyor.