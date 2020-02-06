Gece gündüz çalışan Çinli doktorların içler acısı haline bakın
Koronavirüs salgınında haftalardır evlerine gitmeden hastaları tedavi etmek için uğraşan Çinli doktorların son fotoğrafları, verdikleri mücadelenin boyutunu gözler önüne serdi.
Çin’de koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 564’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısı ise 28 bin 18’e çıktı. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hızla artan yeni tip koronavirüs 2019-nCoV salgını nedeniyle ölenlerin sayısı bir bir artarken, Çin hükümeti yeni hastaneler ve tıp merkezlerine dönüştürülen komplekslerle salgınla savaşmaya çalışıyor.
Yaşadığı zorlukları gözler önüne seriyor
Hastalık belirtisi gösterenlerin yoğun bir artış gösterirken, Çinli doktorla da canla başla mücadele ediyor. Yerel medyada paylaşılan fotoğraflar, doktorların çalıştığı ağır şartları kanıtlar nitelikte. Salgından korunmak için koruyu maske ve kıyafetleri üzerlerinden çıkarmadan geceli gündüzlü çalışan doktorların yaşadığı zorlukları gözler önüne seriyor.
Fedakarlık örneği olarak tarihe geçmiş durumda
Tedbir nedeniyle çıkaramadıkları maskeler nedeniyle yüzlerinden derin yaralar oluşan doktorlar, görev nedeniyle evlerine dahi gidemiyor. Uyku molaları olmadan çalışan doktorlar, hastane koridorlarında kısa süreli dinlenip güç toplamaya çalışıyor.Aileleriyle haftalardır görüşemediklerini söyleyen sağlık çalışanlarının, zorlu koşullar altında verdikleri mücadele, fedakarlık örneği olarak tarihe geçmiş durumda.