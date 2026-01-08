BIST 12.029
DOLAR 43,04
EURO 50,29
ALTIN 6.163,37
HABER /  GÜNCEL

Gebze'de 5 katlı bina girişinde çukur oluştu! Apartman boşaltıldı

Gebze'de 5 katlı bina girişinde çukur oluştu! Apartman boşaltıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bir bina, giriş kısmında toprak alanda çukur oluştuğu ihbarı üzerine tedbir amacıyla tahliye edildi. Olay yerine sevk edilen belediye ve polis ekiplerinin incelemesi sonrası bina boşaltılırken, tahliye edilen aileler yakınlarının yanına yerleştirildi.

Abone ol

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bina, girişinde çukur oluştuğu gerekçesiyle tedbir amacıyla tahliye edildi.

Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki 5 katlı binanın girişindeki toprak alanda çukur oluştuğu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Bunun üzerine bölgeye belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Güvenlik önlemi alınmasının ardından inceleme yapan ekipler, tedbir amaçlı 5 katlı binanın boşaltılmasını kararlaştırdı.

Polis ekiplerince çevresine şerit çekilen binadan tahliye edilen aileler, yakınlarının yanına gitti. Ekiplerin, bina ve çevresindeki çalışması sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes evinde Paris'e yenildi
Anadolu Efes evinde Paris'e yenildi
ABD Kuzey Atlantik’te Rus petrol tankerine el koydu
ABD Kuzey Atlantik’te Rus petrol tankerine el koydu
Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polisleri ABD'li kadını öldürdü
Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polisleri ABD'li kadını öldürdü
BUDO’nun 8 seferi iptal edildi
BUDO’nun 8 seferi iptal edildi
Çiğ süt tavsiye fiyatı belli oldu
Çiğ süt tavsiye fiyatı belli oldu
Tecrübeli kaleci Mert Günok, Beşiktaş'a veda etti
Tecrübeli kaleci Mert Günok, Beşiktaş'a veda etti
Fenerbahçe Matteo Guendouzi transferini bitirdi
Fenerbahçe Matteo Guendouzi transferini bitirdi
Ankara'daki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak
Ankara'daki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak
Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın eşi ile Millet Kütüphanesi’ni gezdi
Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın eşi ile Millet Kütüphanesi’ni gezdi
2026 için faiz ve limit beklentisi belli oldu
2026 için faiz ve limit beklentisi belli oldu
Türkiye’de faal dernek sayısı 101 bin 823’e ulaştı
Türkiye’de faal dernek sayısı 101 bin 823’e ulaştı
DMM: Sosyal Konut Projesi'nde ilan edilen şartlarda bir değişiklik olmadı
DMM: Sosyal Konut Projesi'nde ilan edilen şartlarda bir değişiklik olmadı