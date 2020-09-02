GDO, klonlama, biyoterörizm, adli genetik... Biyoteknolojinin Renkleri projesinde önemli tespitler

Koronovirüs biyolojik silah olarak mı dünyaya sunuldu?

Pandemi sürecinde sıkça dile getirilen koronavirüs biyolojik silah mı? Sorusuna 'siyah biyoteknoloji' sunumunda yanıt arandı. Konuyla ilgili Uzm. Dr. Gökmen Özceylan, şunları söyledi: Biyoteknolojinin zararları isimli sunumumuzda en çok ilgi çeken konu koronovirüs pandemisinin de bir biyolojik silah olarak mı dünyaya sunulduğu?