Gazzeli Ahmed Youssef ile Röportaj "Filistin, kitlesel bir katliama (Helicost) maruz kalıyor."

1. Yıllardır Gazze' de yaşadığınız işgale ve bombardımana sosyal medya üzerinden, televizyon kanallarından şahit olduk. Sizlere dualarımızla ve paylaşımlarımızla destek olmaya çalıştık ve çalışacağız da… Vatanınızı hiçbir teçhizatınız olmadan, canınız pahasına terk etmiyor, cihat ediyorsunuz. Biz sizleri mücahit olarak tanıdık ve görmeden sevdik ama sen yine bize kendinden bahset, kendini tanıt kardeşim, Ahmed Youssef kimdir?

-Ben, terk edilmiş genç bir Filistinliyim! Büyükannem ve Büyükbabam 1948'de, (Balfour, İngiltere Dışişleri Bakanı)’nın söz vermiş olduğu uğursuz bir vaat üzerine öldürüldüler. Hak etmeyenlere; (Siyonistler) Filistin’ de toprağı olmayan bir halk için; (biz) “halksız bir topraktır” sloganıyla dünyaya; haksızlık, adaletsizlik ve sahtekarlık temelinde ülkem Filistin'de bir vatan kuruyor. (Siyonistler).

Böylece insanlık, atalarımın adaletsizliğine katılarak; Siyonist çetelere halkımı öldürüp taciz etmeleri için, yeşil ışık yaktı. Ta ki katliamların ve yapılan, toplu katliamların çirkinliği ile Britanya ve Batı’yı tam olarak desteklemek ve silahlandırmak için Siyonist çeteler tarafından halkımın bir kısmını öldürmeyi ve geri kalanını topraklarından çıkarmayı başarıncaya kadar. Tüm bunlardan sonra ben Ahmed Youssef, 30 yaşındayım, Gazze Şeridi'nde doğdum ve ailemin kökeni 1948'de işgal edilmiş olan Yibna'dır.

2.Yıllardır Gazze'de İsrail zulmüne şahit oldunuz ve birebir bu işgale maruz kaldınız. Oradaki Müslüman halkın bilhassa çocuk ve kadınların yaşadığı zulmü ve bunun neticelerini nasıl yorumlarsın? Gazze' de hayat nasıl?

Kendimi tanıtmamda bahsettiğim gibi, 1948'den beri halkımın maruz kaldığı, İsrailli işgalcinin eski zamanlardan beri halkıma karşı uyguladığı zulmün; Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te başımıza gelenlerin bu zulüm serisinin bir devamı olduğunu fark ettim.

Gazze'ye gelince, hayatımı işgal altında yaşadığımı, işgalci saldırıları ve kuşatma altında geçirdiğimi tahmin edersiniz. Ki o sıralarda El Aksa Camii savunması için çıkan El-Aksa İntifadasında 8 yaşındaydım. ve işgalcinin yaşlılardan önce gençleri istila ettiğini ve bu örnekte çocuk Fâris Odeh, çocuk Muhammed Dora ve bebek Iman Hajjo'nun soğukkanlılıkla öldürüldüğünü gördüm.

Burada, Ramazan'ın gelişini kutlarken ölümden kaçtığımı hatırlıyorum. Tanklardan biri bize makineli tüfeklerinden kurşun yağmuru yağdırdı ve Allah'ın rızası olmasaydı ölürdüm. Mermiler yanıma düştü.

Asya ile Afrika kıtası açısından Filistin ile Mısır'ı ayıran sınırda Refah'ta yaşıyordum.

Çocukluğumda ve 2005 yılında işgal Gazze'yi terk etmeden önce; evlerimizde mahsur kaldığımızda, günlerce sürecek tank ve buldozerlerin saldırısına maruz kaldık ve Siyonist işgalcinin buldozerleri evleri yıkıp savunmasız masumları vurdu. Altyapıyı süpürmek, kuşatılmış suların yanı sıra; öğle yemeğini ve bebek mamasını kesmek, yaşlıların tedaviye gitmesini ve ağrılarını dindirmek için ihtiyaç duydukları ilacı almalarını engellemek istediler.

Keskin nişancılar tarafından hareket eden her şeyin vurulduğunu hayal edebilirsiniz. Komşumun beyaz bayrak çekerken su almaya çıktığı için keskin nişancılar tarafından öldürüldüğünü hatırlıyorum. Ve küçük kardeşim, günlerce süren ve suların kesildiği bölgemize yapılan saldırı sonrasında eve su getirmeye giderken yaralandı.

Geri çekilmeden sonra işgalci, Gazze ve Gazze Denizi'ndeki özel ticari geçişlerin ve bireysel geçişlerin kontrolünde kaldı, bu nedenle Gazze'ye giren gıda maddelerinin miktarını ve türünü kontrol etmeye başladığından, üzerine ablukaya uygulandı ve ilmiği sıktı. Sık sık bir ceza biçimi olarak bir dizi maldan ve insani ihtiyaçtan mahrum kaldık.

Küçük bir kapalı alanda 2 milyonu hayal ediyor musunuz ve bunlardan birinin içindeki ve dışındaki adaletsizlik kontrol ediliyor mu? Evet, büyük bir hapishaneden bahsediyoruz ve tüm bunlara ek olarak, bu insan sayısına karşı uygulanan işgal dört kanlı ve ölümcül askeri saldırılar.

Herkes ölümcül Siyonist füze ve uçakların hedefiydi. Size daha önce yaşımdan bahsetmiştim ve burada bu çağın bu şekilde geçtiğini hayal edin, bu noktaya kadar hayatımız zor ve hayat denemez, daha çok hayatta kalma ve hayatta kalma çabası, yani bu dönem çocukluğumuz ve hatta eğitim hakkımızın abluka altına alınması ve geleceğin çalışması, oluşumu ve inşası sonucu mahrum kaldığımız gençlik dönemi…

Gazze'de yaşam çok zordur ve buna yaşam değil, hayatta kalma girişimi diyebilirsiniz. Daha önce bahsettiğim şey, acının ölçeğinde basit bir şey, kelimenin her anlamıyla sadece hayatta kalmaya çalışıyoruz çünkü yaşam açısından içinde yaşadığımız şey, yaşam denen şey anlamına gelmez.

3.Sence neden özellikle Gazze şehri işgal altında? Bu işgalin sebebi olarak neleri görüyorsun ve en önemlisi de geleceğe dair öngörülerin neler?

Dünya, Balfour liderliğindeki İngiltere'nin Siyonistlere verdiği sözü yerine getirmesine, onlar için Filistin'de bir devlet kurmasına izin verdiğinde toplu adaletsizliğe katıldı, ancak işgalci işgali kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi fark etti.

Hakkımızı ve toprağımızı savunduğumuzu, sahip olduklarımızla (taşlarla) savunduğumuzu, böylece Filistin ve Gazze işgalciyi reddettiği için, işgal altında kaldığını ve uluslararası bir toplum içinde vicdansız yaşadığımız için; işgalciye, öldürme hakkı verdi.

Suçları konusunda sessiz kalınırsa ve uluslararası toplum olduğu gibi kalırsa, geleceğin bugünden daha iyi olmasını beklemiyorum. Çünkü burada kalma hakkımızı savunan, topraklarımızı ve işgalciyi uluslararası örtü ile savunan bir halkız. destek ezilmiş ve öldürülmüş olarak kalacak ve bizi tuzağa düşürüyor.

Bize gelince, sahip olduklarımızla toprağımızı savunacağız ve Hakkın halkına döneceği gün gelecek elbet! Toprağımız bize dönecek ve o Nazi işgalcisinden kurtulacağız.

4. “Gazze'de genç olmak nasıl bir anlam ifade ediyor?” desem ne dersin ve bizlere hayata bakış açından bahseder misin?

Hayatımızın çok zor olduğunu söyledim, çünkü en temel yaşama haklarından mahrum kalıyoruz, bu yüzden çocukken yaşamadık ve gençlik dönemini yaşamanın bir yolunu bulamadık. Kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle işsiziz ve eğitimden mahrum kalıyoruz.

Geleceğimizi inşa etmekten mahrum kalıyoruz. Yaşadığımız şey bir hayat değil, hayatta kalma çabasıdır. Belki koşullar değişir ve sizin yaşayabileceğimiz hayatı yaşayabiliriz. Hakkında konuşuyorlar.

5. Gazze’de yaşanan işgal ve saldırılara tüm dünyada daha fazla bir direniş ve tepki bilinci oluştu, bunu neye bağlıyorsun?

Evet, geçmişte medya makinesi Filistinli kurbanların fotoğraflarını çekiyor ve onları uluslararası sempati kazanmak ve suçlarını örtmek için işgalin kurbanı olduklarını dünyaya pazarlıyordu, ancak şimdi bu farkındalık sonuç olarak değişti.

Önce Powell olaylarını bildiren ve diğer halklarla aramızdaki iletişimi kolaylaştıran iletişim siteleri, onlara acılarımızı ve medya platformları, halkımın maruz kaldığı adaletsizlik, suç, bombalama ve öldürme olaylarını ses ve görüntü olarak aktaran özgür ülkeler…

Bütün bunlar, birçok halk için tabloyu daha açık hale getiriyor, ancak hükümetler hala yok ve hatta işin suçlarına karşı gördüğünüz adaletsizliğe rağmen ... Gerçekten de bize ve halkımıza karşı savaş suçları işleniyor. İsrail işgalinin işlediği suçların bir sonucu olarak Filistin, kitlesel bir katliama (Helicost) maruz kalıyor.

Garip fark, hükümetin muazzam bir şekilde uydurulmuş bir yalana sempati duyması ve şu anda gerçekleşmekte olan gerçek bir soykırımın önünde sessiz kalması sonucu; günlük Tamar katliamları, herkesin önünde bize karşı uygulanıyor.

6. Gazzeli kardeşlerimize yıllardır yapılan maddi yardımlar ulaşıyor mu ve oradaki halkın en çok ihtiyaç duyduğu şeyler nelerdir?

Yardım geliyor, ancak Siyonist suçların ve ıstırabın boyutu ışığında yeterli değildi. Tekrarlanan yıkımların gölgesinde, Gazze'de meydana gelen Siyonist saldırganlığını kesinlikle takip ettim. Kulelerin bombalanmasını tamamen izledim. Kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sakinlerinin başlarının üzerine evler bombalandı, tüm ailelerin öldürüldüğünü ve kimsenin kalmadığını duydum.

İşgalin tahrip ettiği şeyin karşılığı olarak verilen yardım yeterli değil, çünkü; size daha önce hayatta kalmaya çalıştığımızı söylemiştik, bu yüzden işgalin yok ettiklerini inşa ediyoruz ve bu durumda çok paraya ihtiyaç var. Gençler için iş fırsatları yok. Büyük işsizliğe rağmen yaşayabilirler, ancak son saldırganlıktaki işgalci, çok sayıda işçiyi barındıran fabrikaların büyük bir bölümünü bombalayarak ve yok ederek kasıtlı olarak işsizliği ve ıstırabı artırdı. Bu nedenle işçiler, yaşayacakları bir gelir kaynağı olmadan işsiz kaldılar.

7.Gençlere inanç, karakter ve duruş konularında tavsiyelerini merak ediyorum. Çağımız gençlerinin kulaklarına küpe, gönüllerine kement olacak, yollarına ışık tutacak sözlerine ihtiyaçları var. Ne söylemek istersin?

Bu gençlerin omuzlarına düşen, halkımın adaletsizlik açısından maruz kaldıkları şeyi dünyaya aktarmak, her dilde insanları eğitmek, bunu dünyaya göstermek ve kalıcı dayanışma sağlamak için çalışmaktır. Hükümetler rollerini oynayabilir ve halkımın üzerindeki adaletsizliği kaldırıp; işgalin, suçun ve halkımızın öldürülmesinin durdurulması için harekete geçebilirler. Filistin meselesi, Arap ve İslami bir meseledir. Sorumluluğu üstleniyoruz. Burada Ümmetle yüzleşip, vatanımızı savunuyoruz ve Müslümanların ilk durağı olan Mescid-i Aksa'yı koruyoruz.

Röportaj: AHMET YOUSSEF- Gazze

Röportajı Yapan: Ayşegül Akyüz Yahşi

Çeviri: Abdullah HAMAOUD-Suriye