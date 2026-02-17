BIST 14.323
DOLAR 43,73
EURO 51,75
ALTIN 6.937,56

Gazze’de yıkım ve yoksulluk sürerken ramazan hazırlığı yapılıyor...

|
Gazze’de yıkım ve yoksulluk sürerken ramazan hazırlığı yapılıyor...

Gazze’de çadırlarda yaşayan yerinden edilen Filistinliler, kendi imkanlarıyla Ramazan ayı için çadırlarını süslüyor.

Gazze’de yıkım ve yoksulluk sürerken ramazan hazırlığı yapılıyor... - Resim: 1

Yıkım ve zorlu yaşam koşullarına rağmen, çocuklar ve aileler için Ramazan ruhu yaşatılıyor.

14
Gazze’de yıkım ve yoksulluk sürerken ramazan hazırlığı yapılıyor... - Resim: 2

Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde Kanaan Eğitim ve Kalkınma Enstitüsü öncülüğünde ramazan ayı öncesinde çocuklar için etkinlik düzenlendi. 

24
Gazze’de yıkım ve yoksulluk sürerken ramazan hazırlığı yapılıyor... - Resim: 3

Etkinlikte, çocuklar fenerler yaparak, sokakları süsleyerek ve yerinden edilen ailelerin kaldığı çadırların duvarlarına resimler çizerek ramazan heyecanını yaşadı.

34
Gazze’de yıkım ve yoksulluk sürerken ramazan hazırlığı yapılıyor... - Resim: 4
44