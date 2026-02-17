Gazze’de yıkım ve yoksulluk sürerken ramazan hazırlığı yapılıyor...
Gazze’de çadırlarda yaşayan yerinden edilen Filistinliler, kendi imkanlarıyla Ramazan ayı için çadırlarını süslüyor.
Yıkım ve zorlu yaşam koşullarına rağmen, çocuklar ve aileler için Ramazan ruhu yaşatılıyor.
Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde Kanaan Eğitim ve Kalkınma Enstitüsü öncülüğünde ramazan ayı öncesinde çocuklar için etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, çocuklar fenerler yaparak, sokakları süsleyerek ve yerinden edilen ailelerin kaldığı çadırların duvarlarına resimler çizerek ramazan heyecanını yaşadı.
