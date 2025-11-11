BIST 10.576
Gazze’de toplu defnedilen cenazeler mezarlıklara taşınıyor

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında nedeniyle toplu şekilde defnedilen 35 kişinin daha cenazesi, kimlik tespiti için mezardan çıkarıldı.

Gazze Şeridi’nde İsrail saldırıları nedeniyle toplu şekilde defnedilen cenazeler, kimlik tespiti ve resmi mezarlıklara nakil amacıyla çıkarılmaya devam ediyor.

Gazze Şehri’nin kuzeybatısındaki Şeyh Radwan Kliniği avlusuna gömülen 35 kişinin cenazesi mezardan alınarak kimlik tespiti için Şifa Hastanesi’ne sevk edildi.

80 SİVİLİN CENAZESİ AVLUDAYDI

Gazze Şeridi Sivil Savunma Saha Ekipleri Direktörü İbrahim Abu Al-Reesh, klinik avlusuna yaklaşık 80 cenaze gömüldüğünü belirterek, ekiplerin aramalarına devam ettiğini söyledi. Abu Al-Reesh, “Cenazeler, İsrail ordusunun bölgede hareket eden herkesi hedef alması nedeniyle klinik avlusuna gömüldü. Mezarlıklara nakledilecek ve klinik, vatandaşlara hizmet vermeye devam edebilecek şekilde yenilenecek” dedi.

