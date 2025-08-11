Gazze’de Şifa Hastanesi önündeki saldırıda 5 gazeteci öldü
İsrail ordusunun Gazze kent merkezindeki Şifa Hastanesi kapısında, gazetecilere ayrılan çadıra düzenlediği hava saldırısında, Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif ve gazeteci Muhammed Kureyka’nın da aralarında bulunduğu 5 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti. Filistinliler, saldırı sonucu bölgede oluşan hasarı inceledi.
Şifa Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, hastane yakınlarında gazetecilerin olduğu çadırı hedef aldı.
Saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu ise yaptığı açıklamayla Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü kabul etti.
Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edildi.
İsrail'in Gazze saldırılarında ölen gazeteci sayısı 7 Ekim 2023'ten bu yana 237’ye ulaştı
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, saldırıda yaşamını yitiren diğer gazetecilerin foto muhabirler İbrahim Zahir, Mümin Alive ve Muhammed Nevfel adında olduğunu açıkladı, olayda çok sayıda gazetecinin de yaralandığı aktardı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: