Gazze'de Filistinliler, yıkım ve enkaz arasında ilk iftarlarını açtı sarsıcı görüntüler

Gazzeliler ramazan ayına bu yıl benzeri görülmemiş bir yıkımın ortasında girdi. İsrail'in 15 ayı aşkın süredir devam eden saldırıları sonucu binlerce kişinin evi enkaza dönerken, binlerce kişi de zorla yerinden edildi. Filistin Merkezi İstatistik Bürosunun (PCBS) verilerine göre, Gazze Şeridi'nde 300 binden fazla yapı kısmen veya tamamen yıkıldı