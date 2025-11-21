Gazze'de açlık can alıyor! Filistinli çocuklar yaşam mücadelesi veriyor
İsrail'in Gazze Şeridi’ne iki yıl süren saldırıları ve uyguladığı aç bırakma politikası nedeniyle bölgede hala binlerce çocuk yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.
Gazze’de devam eden ateşkese rağmen kente yeterli insani yardım ulaştırılamıyor.
7 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Emire Muhammed el-Havaciri, Deyr Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi’nde kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor.
Yalnızca sıvı gıdalarla beslenebilen Havaciri’nin durumu, uygun tıbbi beslenme ürünleri ile temel ilaçların bulunmaması nedeniyle giderek kötüleşiyor.
