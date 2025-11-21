BIST 10.902
Gazze'de açlık can alıyor! Filistinli çocuklar yaşam mücadelesi veriyor

İsrail'in Gazze Şeridi’ne iki yıl süren saldırıları ve uyguladığı aç bırakma politikası nedeniyle bölgede hala binlerce çocuk yetersiz beslenme sorunu yaşıyor.

Gazze'de açlık can alıyor! Filistinli çocuklar yaşam mücadelesi veriyor - Resim: 1

Gazze’de devam eden ateşkese rağmen kente yeterli insani yardım ulaştırılamıyor. 

Gazze'de açlık can alıyor! Filistinli çocuklar yaşam mücadelesi veriyor - Resim: 2

7 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Emire Muhammed el-Havaciri, Deyr Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi’nde kısıtlı imkanlarla tedavi görüyor. 

Gazze'de açlık can alıyor! Filistinli çocuklar yaşam mücadelesi veriyor - Resim: 3

Yalnızca sıvı gıdalarla beslenebilen Havaciri’nin durumu, uygun tıbbi beslenme ürünleri ile temel ilaçların bulunmaması nedeniyle giderek kötüleşiyor.

Gazze'de açlık can alıyor! Filistinli çocuklar yaşam mücadelesi veriyor - Resim: 4
