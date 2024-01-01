Gazze ve şehitler için tarihi yürüyüş! Onbinlerce insan Galata Köprüsü'ne yürüdü

Yürüyüş kapsamında bazı katılımcılar da ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Eminönü'nde bulunan Yeni Cami'ye geldi. Kalabalık nedeniyle bazı kişiler caminin dışında namaz için saf tuttu. Namazdan önce okunan Fetih Suresi'nin ardından cemaatle sabah namazı eda edildi. Daha sonra Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler ve Gazze için dua edildi. Kılınan namaz ve yapılan duanın ardından katılımcılar, Galata Köprüsü'ne ulaşmak üzere yürüyüşe geçti.