Gazze gerçek değil hakikat

İnsan olmak önemli, sonrasında Müslümanca bir duruş, yaşayış daha da önemli.

Nitelik mi?

Nicelik mi?

Yoksa 7 Ekim’den bu yana devam eden katliama, katledilen milyonlarca masum ve savunmasız insanlara karşı isyan etmek mi?

Yeterrr…

Diyebilmek mi?

İsrail’in Gazze de yaşattıkları; gördüklerimiz, izlediklerimiz ve bildiklerimiz… Görmediklerimizin yanın da hiç bir şey.

Bu derin yaraya acımadan neşter atanlara gel bu yaraya dikiş at, iyileştir demek çaresizliğinde bulunuyoruz.

Nafile…

İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım, Gazze’yi yok etmekle kalmıyor. Hafızayı formatlıyor. Batı toplumları, İsrail’in soykırımına sessiz kalarak büyük destek veriyor. Batının insani değer yargıları çökmüş durumda.

İsrail kendini “tanrı” ya da kana doymayan bir vampir olarak görüp süreci daha da zor bir hale getirmenin hesapları içinde.

İsrail Savunma Bakanı vahşice öldürülen Filistinliler için, ''onlar insan değiller, insanımsı hayvanlar'' diyebiliyor...

Yaşanan süreçte Batı medeniyetinin ciddi manada değerlerini yok ettiğini, etik ve hukuk prensiplerinin sadece söylev olduğu hiçbir geçerliliği olmayan bir fiyasko olduğu ortaya çıkmıştır.

Batının bu değersizleştirme hali ve yıkımı karşısın da tüm insanlar ve Müslümanlar uyanıp ayağa kalkmak zorundadır!

Bizler bizden sonraki nesillere, çocuklarımıza ve tüm dünya insanlığına Gazze’yi anlatmalıyız. Gazze gerçek değil hakikattir.

Hakikat asla yok edilemez…

TUNAHAN YILMAZ’IN GÜNAHI NE

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Hacettepe Üniversitesi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, köpek saldırısı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde izlenen 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın yaşamsal bulguları stabil hale geldi. Uzuv kaybı yaşamayan ve vücudundaki yaygın yaralarına pansuman yapılan Yılmaz'a fonksiyonlarını geri kazanabilmesi için rehabilitasyon programı uygulanıyor.

Güncel verilere göre köpek saldırıları sonucu ya da köpekten kaçarken yaşamını yitirenlerin sayısı son iki yılda 21 kişiyi buldu. Geçtiğimiz yıl başıboş köpek saldırılarında 417 kişi, 2023'ün ilk 10 ayında ise 250 kişi yaralandı.

Tunahan Yılmaz’ı sokak köpekleri ısırmamış, yemişler.

Sokak köpekleri, daha çok çocuklara, kadınlara ve yaşlılara saldırıyor.

Cüsseli insandan, güçlü iri olandan çekiniyor.

Türkiye'deki hastane verilerine göre ısırılma vakalarının yarısını çocuklar oluşturuyor. 2021 yılında sadece Türkiye'de köpek saldırısından dolayı 300 binden fazla kişi hastaneye başvurmuş ve 25 kişi yaşamını yitirmiş.

Hastaneye tedavi için gelenlerin yüzde 40'ı çocuk, hatta 15 yaş altını baz alırsak yüzde 50'den fazlası çocuk. Başıboş köpekler; yaptıkları saldırılar, taşıdıkları kuduz virüsü ve ani hareketleriyle trafik kazalarına sebebiyet verdiklerinden ötürü özellikle çocuklar ve yaşlılar için birer potansiyel ölüm tehdidi.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 200 milyon civarı başıboş köpek bulunuyor. Türkiye, dünyada en fazla başıboş köpeğin bulunduğu ülkelerden.

Hindistan'da bile 30 milyon başıboş köpek bulunurken, bizim ülkemizde 3 milyon sokak köpeği bulunuyor.

Müthiş bir çoğalma ve hız var. Bu hızla giderse köpek popülasyonu çeyrek asır sonra Türkiye'deki insan nüfusuna yaklaşacak. Durumun ciddiyeti fark edilmeli ve acil önlemler alınmalı.

YEREL SEÇİMİN ÜÇ AYLARI

Seçimin … Siyasetin... Demokrasinin... Üç aylarına girdik.

Mübarek zamanlardır üç aylar. Böyle önemli ve kutsal zamanlarda insan kendine daha bir çeki düzen verip hayatı çek etmeli…

Elinden, dilinden, belinden emin olmalı yoksa sadece kendini aç bırakmış olur.

Vücut tüm azalarıyla oruç tutmalı. Faziletli olan da budur. Nasıl ki beş vakit namaz önemli ve beş vakit kılınan bu namazın insanı kötülüklerden alıkoyması daha da önemliyse

Hatta Namaz sizi kötülüklerden alıkoymuyorsa kıldığınız namaz namaz değildir. Sözünde ki kasıtla

Seçim dönemini böyle bir anlayış içinde sürdürmek gerekir. Birlik, beraberlik içinde, gerginlikten uzak durarak, milletin ağız tadını bozmadan bir seçim yapmayı başarmalıyız.

Günümüz yüz yılına yakışan gibi