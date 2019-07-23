Gazoz kapağı, taş ve deniz kabuklarından bakın neler yapıyor!

"Minyatürü farklı objelerin üzerinde görmek beni etkiliyor"

Yıllardır geleneksel Türk İslam sanatlarına ilgisi olduğunu belirten Aylin Özkan, “İlk olarak hat sanatı ile başladım. Hat sanatına başladıktan sonra tezhip derslerine başladım. Bu çalışmalarım 4 sene devam etti. Daha sonra minyatür dersleri başladı. Minyatür beni çok etkiledi ve yapabileceğim alanın minyatür olduğunu farkettim. Minyatür sanatında kendi duygularımı kağıda dökmek beni çok etkiledi. 2012 yılından beri sadece minyatür yapıyorum. Minyatür, kendine özgü perspektifiyle, teknik çizgileriyle, boya ve fırçaların yardımıyla kurguladığımız hayalleri kağıda nakışlamak. Minyatürü her farklı objenin üzerinde görmek beni çok etkiliyor. Bunların hepsi bir denemeydi. Hepsi de çok ilgi gördü. Ben de farklı farklı objelerde deniyorum” dedi.