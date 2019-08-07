Gazişehir Gaziantep'in hazırlık maçı yarıda kaldı
Anadolu Ajansı
Süper Lig ekibi Gazişehir Gaziantep ile Katar Yıldız Ligi takımı El-Wakrah arasında oynanan hazırlık maçı, ilk yarıda yaşanan tartışma sonucu konuk takımın ikinci devrede sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edildi.
Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile Katar Yıldız Ligi takımı El-Wakrah arasında yapılan hazırlık maçı, konuk takımın ikinci yarıda sahaya çıkmaması nedeniyle tamamlanamadı.
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Sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde bulunan Gazişehir Gaziantep, Bolu Dağı'nda aynı tesiste kamp yapan El-Wakrah ile hazırlık maçında karşılaştı.
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Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının son dakikalarında Gaziantep temsilcisinin teknik direktörü Marius Sumudica'ya rakip takımın teknik ekibinden sözlü sataşmalar oldu.
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Tartışmaların yaşandığı esnada Katar ekibinin gol bulması ve golü atan futbolcunun sevincini Gazişehir Gaziantep yedek kulübesinin önünde yapması nedeniyle tartışma daha da büyüdü.
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