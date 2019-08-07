Gazişehir Gaziantep'in hazırlık maçı yarıda kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gazişehir Gaziantep'in hazırlık maçı yarıda kaldı

Süper Lig ekibi Gazişehir Gaziantep ile Katar Yıldız Ligi takımı El-Wakrah arasında oynanan hazırlık maçı, ilk yarıda yaşanan tartışma sonucu konuk takımın ikinci devrede sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edildi.

Gazişehir Gaziantep'in hazırlık maçı yarıda kaldı - Sayfa 1

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ile Katar Yıldız Ligi takımı El-Wakrah arasında yapılan hazırlık maçı, konuk takımın ikinci yarıda sahaya çıkmaması nedeniyle tamamlanamadı.

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Gazişehir Gaziantep'in hazırlık maçı yarıda kaldı - Sayfa 2

Sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde bulunan Gazişehir Gaziantep, Bolu Dağı'nda aynı tesiste kamp yapan El-Wakrah ile hazırlık maçında karşılaştı.

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Gazişehir Gaziantep'in hazırlık maçı yarıda kaldı - Sayfa 3

Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarının son dakikalarında Gaziantep temsilcisinin teknik direktörü Marius Sumudica'ya rakip takımın teknik ekibinden sözlü sataşmalar oldu.

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Gazişehir Gaziantep'in hazırlık maçı yarıda kaldı - Sayfa 4

Tartışmaların yaşandığı esnada Katar ekibinin gol bulması ve golü atan futbolcunun sevincini Gazişehir Gaziantep yedek kulübesinin önünde yapması nedeniyle tartışma daha da büyüdü.

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