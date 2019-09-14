Gazişehir Beşiktaş maçı (CANLI İZLE)

Süper Lig'e verilen Milli aranın ardından Lig'in 4. haftasında Beşiktaş Gazişehir'e konuk oluyor. İlk üç haftada sadece dört puan Siyah - Beyazlılar Gazişehir deplasmanında maçı kazanarak çıkışa geçmenin peşinde.

Süper Lig'e verilen Milli aranın ardından Lig'in 4. haftasında Beşiktaş Gazişehir'e konuk oluyor. Siyah Beyazlılar Gaziantep deplasmanında maçı kazanarak çıkışa geçmenin peşinde. Kritik Gazişehir Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonları ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

GAZİŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM

GAZİŞEHİR 1 - 0 BEŞİKTAŞ

37'Beşiktaş bu dakikalarda rakip kale önünde baskı kurmuş durumda.

36'Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ön direğe doğru yaptığı ortayı Kana-Bıyık karşıladı.

34'BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ! Ceza sahasının solunda topla buluşan Caner, kaleye doğru yerden sert bir top yolladı. Kaleci Günay güçlükle çelebildi.

32'Gazişehir bu dakikalarda üst üste pozisyonlar yakalıyor.

31'YİNE DİREK! Gazişehir'de Oğuz sağ kanattan içeri sokuldu, Caner'i geçti, ardından uzak direğe yaptığı vuruş direkten döndü.

30'GAZİŞEHİR'DEN BİR POZİSYON DAHA! Twumasi'nin sol kanattan yaptığı yerden orta, ceza sahasında bomboş şekilde olan Kayode'ye gitti. Ama Kayode iyi bir vuruş yapamadı.

29'Gazişehir'de Morais'in sol kanattan yaptığı orta kaleci Karius'un kucağında kaldı.

28'Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda Dorukhan ceza sahasında iyi yükseldi. Kafa vuruşu ise taca gitti.

27'Beşiktaş'ın ön alan baskısı, kaleci Günay'ı hataya zorladı. Siyah-beyazlılar köşe vuruşu kullanacak.

26'Bu dakikalarda oyunun temposunun arttığını söyleyebiliriz.

25'GAZİŞEHİR GOLÜ KAÇIRDI! Twumasi'nin vuruşu direkten döndü. Ardından oluşan karambolde ise top Karius'ta kaldı.

25'GAZİŞEHİR GOLÜ KAÇIRDI! Twumasi'nin vuruşu direkten döndü. Ardından oluşan karambolde ise top Karius'ta kaldı.

23'N'Koudou'nun sol kanattan son çizgiye inip içeri yerden sert bir şekilde yaptığı orta kaleci Günay'da kaldı.

22'BEŞİKTAŞ'TAN POZİSYON! N'Koudou'nun sol kanatta yaptığı ortaya uzak direkte hareketlenen Diaby'nin kafa vuruşu yan ağlarda kaldı.

21'Beşiktaş bu dakikalarda rakip yarı sahasında paslaşarak boşluk bulmayı deniyor.

20'GAZİŞEHİR BÜYÜK FIRSATI KAÇIRDI! Savunma arkasına sızan Kayode, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arka direkteki Twumasi'ye pasını vermek istedi ama araya Karius girdi.

15'İlk 15 dakikada Beşiktaş'ın %66'lık topla oynama üstünlüğü bulunuyor.

14'Gazişehir ise üçlü savunmaya döndü.

13'Beşiktaş top rakipteyken 4-4-1 şeklinde rakibi karşılıyor.

12'Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen sol kanattan yüklenmeye devam ediyor.

10'Güven, savunma arkasına hareketlenen N'Koudou'ya doğru güzel bir ara pası verdi. Ama N'Koudou ofsaytta olduğu için oyun durduruldu.

9'Morais'in sağ kanattan yaptığı ortası Caner'e çarpıp kornere gitti. Gazişehir köşe vuruşu kullanacak.

8'Beşiktaş'ta Vida'nın boşalttığı yeri Elneny doldurmuş durumda.

8'GAZİŞEHİR ÖNE GEÇTİ! Penaltı atışını gole çeviren Twumasi, takımını 1-0 öne geçirdi.

6'Beşiktaş'ta Vida, Kayode'yi kaleciyle karşı karşıyayken düşürdü ve kırmızı kart gördü.

5'PENALTI VE KIRMIZI KART!

4'Siyah-beyazlılar sol kanattan birbiri ardına ortalarla etkili olmaya çalışıyor.

3'Maça daha baskılı başlayan taraf konuk ekip Beşiktaş.

2'Beşiktaş, 4-3-3 dizilişiyle sahada. Gazişehir ise 4-2-3-1 formasyonunu kullanıyor.

1' Beşiktaş'ın iki yeni transferi Mohamed Elneny ve Abdoulay Diaby, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

GAZİŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11’LER:

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Oğuz, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Papy, Twumasi, Tetth, Giray, Diarra, Kayode

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Dorukhan, Elneny, Llajic, Boyd, N’Koudou, Diaby

Beşiktaş'ta 3 eksik

SiyahBeyazlılar’da sakat Burak ve Oğuzhan kadroya alınmadı. Atiba ve Caner ise takıma dahil oldu. Yeniler Diaby, Elneny ve N’Koudou da kafi leye dahil edildi. Lens ise teknik bir kararla kadro dışı kaldı.

Gaziantep Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in yeni ekibi GAZİŞEHİR Lig'in 4.haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Gaziantep Beşiktaş maçı 14 Eylül Cumartesi günü Kalyon Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Süper Lig’in ilk üç haftasında iki takım da birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sonucunda dörder puan topladı.

Siyah-beyazlı takımda sakatlığı yeni geçen Burak Yılmaz henüz takımla çalışmalara başlamadı. Arka adalesinde rahatsızlığı bulunan Dorukhan Toköz dünkü antrenmana katılmadı.

Beşiktaş’ın transfer döneminin son bölümünde renklerine kattığı Mohamed Elneny ile Abdoulay Diaby, görev verilmesi durumunda ilk kez bir resmi maçta siyah-beyazlı formayı giyecek. Gazişehir Gaziantep ve Beşiktaş, Süper Lig’de ilk kez karşılaşacak.

Son 3 deplasmanda mağlubiyet

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 3 deplasman müsabakasını kaybetti.

Ligde geçen sezon deplasmanda oynadığı son iki maçta Galatasaray ve Trabzonspor’a yenilen siyah-beyazlı takım, bu sezonun ilk haftasında ise Demir Grup Sivasspor’a mağlup oldu.