Gaziosmanpaşa'da yaşandı! Park halindeki araçlara çarpıp ortalığı birbirine kattı

Kazaya karışan otomobillerden birinin sahibi İsmail Erdoğdu, "Aracın freni patlamış. Hepsi birbirine vurdu. Telefon trafosuna çarpıyor geçmiş olsun can kaybı yok. Arabalarda kimse yoktu sabah 07.00'de oldu. En öndeki araç benim yapacak bir şey yok. Kaza bu olur" dedi.