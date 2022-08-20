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Gaziantep'teki kazada 15 kişi öldü 22 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı

GAZİANTEP'te feci kaza meydana geldi. Kent Valisi Davut Gül, kazada 15 kişinin öldüğünü, 22 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ölenlerin 3'ü itfaiyeci, 2'si sağlıkçı, 2'si ise gazeteci...

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracı ile bölgede bulunan İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına yolcu otobüsü çarptı.

Otobüsün de devrildiği kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada kazada, 3'ü itfaiye, 2'si sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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