Gaziantep’teki görüntüler günlerce konuşuldu o kadından haber var

“Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum bana yardımcı olsunlar"

Eşinin kıskançlık nedeniyle kendisine uzun süredir şiddet uyguladığını ifade eden Çilo, "Aşırı kıskançlığı var, kıskançlığı artık böyle çok ileri. En yakın akrabasından bile kıskanır. Zaten görüntülerden önce ben dışarıda dövdüğünü ben aileme bile söylemedim. Tartıştık geldim dedim, dün görüntüler meydana çıkınca hepsi öğrendi. Niye söylemedin diye bana kızdılar, yanımda oldular. Hepsi arkandayız dediler, bana destek olurlarsa oturacak bir yer, çocuklarımız okutacak bir şeyim olursa çocuklarımla beraber yaşamak istiyorum. Sesleniyorum buradan bana yardımcı olmalarını istiyorum. Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum bana yardımcı olsunlar. Hep kıskançlık yüzünden dövüşüyorduk, sürekli oluyordu, seneler oluyor. Ben aileme duyurmadığım sürece sürüyordu. Keşke söyleseydim, belki böyle olmazdı” diye konuştu.