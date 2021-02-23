Gaziantep'te yüzünde çıktı bir daha kapanmadı! Berat'ın yarası her gün büyüyor
GAZİANTEP’te, 13 yaşındaki Berat Menetoğlu'nun 2 yıl önce yüzünde tümör çıktı. Ameliyat ile alınan tümörün yeniden nüksetmesi nedeniyle estetik yapılamayan Menetoğlu'nun kapanmayan yarası her geçen gün büyümeye devam ediyor.
Bülbülzade Mahallesi'nde oturan mobilya atölyesinde işçi olarak çalışan Mehmet ile ev kadını Leyla Menetoğlu çiftinin ilk çocuğu olan ortaokul öğrencisi Berat'ın 2 yıl önce yüzünde şişkinlik oluştu. Ailesi, yüzünde oluşan ve büyüyen kabarıklıkla ilgili Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvurdu.
Burada yapılan kontrollerde Menetoğlu'un yüzünde tümör olduğu tespit edilerek ameliyat edildi. Ameliyatın ardından yaranın olduğu bölümde tümör tekrar nüksedince plastik cerrahi müdahale yapamadı.
Yüzünün sol tarafının tamamen alınması gerek
Berat Menetoğlu'nun yüzünün sol tarafında tümör nedeniyle açık kalan yara her geçen gün büyümeye devam etti. Doktorların tümörün tamamen bitirilmesi için Berat'ın yüzünün sol tarafının tamamen alınması ve sol gözünü kaybetme riski bulunduğunu ifade etmesi üzerine aile farklı arayışlara başladı.
2 yıldır birçok hastane ve doktora görünen ancak çare bulamayan aile, Berat'ın sol gözünü kaybetmeden sağlığına kavuşması için yetkililerden yardım istiyor.