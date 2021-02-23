Gaziantep'te yüzünde çıktı bir daha kapanmadı! Berat'ın yarası her gün büyüyor

Bülbülzade Mahallesi'nde oturan mobilya atölyesinde işçi olarak çalışan Mehmet ile ev kadını Leyla Menetoğlu çiftinin ilk çocuğu olan ortaokul öğrencisi Berat'ın 2 yıl önce yüzünde şişkinlik oluştu. Ailesi, yüzünde oluşan ve büyüyen kabarıklıkla ilgili Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvurdu.