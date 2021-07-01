Gaziantep'te yılanların süt banyosu! Bakıcıları uyguluyor bir nedeni var
GAZİANTEP'te yılanlara süt banyosu yaptırılıyor. Hayvanat bahçesindeki yılanlara bakıcıları tarafından uygulanan bu işlemin bir nedeni var.
Dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi bünyesindeki Sürüngen Evi’nde 35 farklı türden çok sayıda yılan bulunuyor.
Görevliler tarafından bakımları hassas şekilde yapılan yılanların, deri değiştirme dönemleri de yakından takip ediliyor.
Sürüngen Evi sorumlusu Sedat Daşçı, agresifleşmeleri ve iştah kaybı ile deri değişim zamanının geldiğini anladıkları yılanları, süt dolu küvete alıyor.
Vücutlarının nemlenmesi ile deri değişimlerini daha kolay yapabilen yılanlara, süt banyosunun ardından kremle masaj yapılıyor. Birçok yılanın bu işlem sırasında deri değişimi, süt banyosu yapan görevli tarafından gerçekleştiriliyor.