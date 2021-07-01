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Gaziantep'te yılanların süt banyosu! Bakıcıları uyguluyor bir nedeni var

Gaziantep'te yılanların süt banyosu! Bakıcıları uyguluyor bir nedeni var

GAZİANTEP'te yılanlara süt banyosu yaptırılıyor. Hayvanat bahçesindeki yılanlara bakıcıları tarafından uygulanan bu işlemin bir nedeni var.

Gaziantep'te yılanların süt banyosu! Bakıcıları uyguluyor bir nedeni var

Dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi bünyesindeki Sürüngen Evi’nde 35 farklı türden çok sayıda yılan bulunuyor. 

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Gaziantep'te yılanların süt banyosu! Bakıcıları uyguluyor bir nedeni var

Görevliler tarafından bakımları hassas şekilde yapılan yılanların, deri değiştirme dönemleri de yakından takip ediliyor. 

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Gaziantep'te yılanların süt banyosu! Bakıcıları uyguluyor bir nedeni var

 Sürüngen Evi sorumlusu Sedat Daşçı, agresifleşmeleri ve iştah kaybı ile deri değişim zamanının geldiğini anladıkları yılanları, süt dolu küvete alıyor. 

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Gaziantep'te yılanların süt banyosu! Bakıcıları uyguluyor bir nedeni var

 Vücutlarının nemlenmesi ile deri değişimlerini daha kolay yapabilen yılanlara, süt banyosunun ardından kremle masaj yapılıyor. Birçok yılanın bu işlem sırasında deri değişimi, süt banyosu yapan görevli tarafından gerçekleştiriliyor.

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