Gaziantep'te yavru köpeğin başına gelmeyen kalmadı

Yangının arasında kalan ve vücudunun bir bölümü yanan köpek, can havliyle yangından kaçmaya çalıştı. Yola çıkmayı başaran köpek, yoldaki sıcaktan eriyen asfalta battı. Acı içerisindeki hayvanın önce alevler sonra da sıcak zift nedeniyle karın bölgesi, kulakları, patileri ve ayaklarında yanıklar oluştu.