Gaziantep'te yavru köpeğin başına gelmeyen kalmadı
GAZİANTEP'te anız yangınları içerisinde kalan köpek, yangından kaçarken sıcak asfalta bulandı.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bilinçsizce yakılan anız yangınlarının arasında kalan ve vücudunun bir bölümü yanan yavru köpek, can havliyle kaçarken sıcak asfalta bulandı. Arazide yakılan anız, yavru köpeğin telef olmasına neden oluyordu.
Yangının arasında kalan ve vücudunun bir bölümü yanan köpek, can havliyle yangından kaçmaya çalıştı. Yola çıkmayı başaran köpek, yoldaki sıcaktan eriyen asfalta battı. Acı içerisindeki hayvanın önce alevler sonra da sıcak zift nedeniyle karın bölgesi, kulakları, patileri ve ayaklarında yanıklar oluştu.
Yavru köpek, çevredeki vatandaşlar ve hayvanseverler tarafından asfalttan çıkarıldı. Gaziantep'te Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) götürülen köpek burada tedavi altına alındı.
Dernekte yavru köpeği tedavi eden ve köpeğin son durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Esra Taşkın, “Köpek bir yangının arasında kalmış, oradan kaçarken de asfalt zifte bulanmış.