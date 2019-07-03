Gaziantep'te yavru köpeğin başına gelmeyen kalmadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te yavru köpeğin başına gelmeyen kalmadı

GAZİANTEP'te anız yangınları içerisinde kalan köpek, yangından kaçarken sıcak asfalta bulandı.

Gaziantep'te yavru köpeğin başına gelmeyen kalmadı - Sayfa 1

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bilinçsizce yakılan anız yangınlarının arasında kalan ve vücudunun bir bölümü yanan yavru köpek, can havliyle kaçarken sıcak asfalta bulandı. Arazide yakılan anız, yavru köpeğin telef olmasına neden oluyordu.

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Gaziantep'te yavru köpeğin başına gelmeyen kalmadı - Sayfa 2

Yangının arasında kalan ve vücudunun bir bölümü yanan köpek, can havliyle yangından kaçmaya çalıştı. Yola çıkmayı başaran köpek, yoldaki sıcaktan eriyen asfalta battı. Acı içerisindeki hayvanın önce alevler sonra da sıcak zift nedeniyle karın bölgesi, kulakları, patileri ve ayaklarında yanıklar oluştu. 

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Gaziantep'te yavru köpeğin başına gelmeyen kalmadı - Sayfa 3

Yavru köpek, çevredeki vatandaşlar ve hayvanseverler tarafından asfalttan çıkarıldı.  Gaziantep'te Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) götürülen köpek burada tedavi altına alındı. 

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Gaziantep'te yavru köpeğin başına gelmeyen kalmadı - Sayfa 4

Dernekte yavru köpeği tedavi eden ve köpeğin son durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Esra Taşkın, “Köpek bir yangının arasında kalmış, oradan kaçarken de asfalt zifte bulanmış. 

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