Gaziantep'te TIR ile traktör çarpıştı 1 ölü 7 yaralı
GAZİANTEP D-400 karayolunda TIR ile traktör çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
GAZİANTEP'te TIR ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 27 YM 118 plakalı TIR ile Cuma Küçükoğlu yönetimindeki 27 AAT 289 plakalı traktör, Gaziantep-Adana kara yolunun 35. kilometresinde çapıştı.
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Traktörde bulunan Asiye Kaşıkçıoğlu (22), olay yerinde hayatını kaybetti.
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Yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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