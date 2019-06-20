Gaziantep'te sokakta yürüyenler ne olduğunu anlamadı! Bir anda çöktü
GAZİANTEP'te meydana gelen olayda Çağlayan Mahallesi sakinleri, sabah saatlerinde meydana gelen çökme sonucu oluşan obruk ile korku dolu anlar yaşadı.
Meydana gelen çökme sonucu oluşan obrukta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, mahalleli evlerinin hemen altında mağara bulunduğunu iddia etti. Mağaralar nedeniyle bazı evlerin kolonlarında kayma olduğunu da söyleyen mahalleli, evlerin beton duvarlarında ise çatlaklar oluştuğunu belirtti.
Mahalleli obruğun oluşmasından bir gün öncesinde çocukların olayın meydana geldiği bölgede oyun oynadığını söylerken, obruğun oluştuğu gün ve saatte ise çocukların tesadüfen sokakta olmadığını kaydetti.
Obruk mahallede büyük korkuya neden olurken, olay yerine AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, oluşan dev çukurun kapanması için çalışma başlattı. Obruk, 3 kamyon toprak ve kaya parçalarıyla dolduruldu.
20 ev yıkıldı: 2 ay önce mahallenin farklı bölgesindeki 20 evin, altında mağara bulunması nedeniyle yıkıldığı öğrenildi. Ahmet Demirer isimli bir vatandaş, tehlike altında yaşadıklarını söyleyerek yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi.