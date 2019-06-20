Gaziantep'te sokakta yürüyenler ne olduğunu anlamadı! Bir anda çöktü

Meydana gelen çökme sonucu oluşan obrukta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, mahalleli evlerinin hemen altında mağara bulunduğunu iddia etti. Mağaralar nedeniyle bazı evlerin kolonlarında kayma olduğunu da söyleyen mahalleli, evlerin beton duvarlarında ise çatlaklar oluştuğunu belirtti.