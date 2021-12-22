Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırdığı 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken iki köpek güçlükle yakalanarak barınağa götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

GAZİANTEP'in Şahinbey Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki A.A., iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında köpekler talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı.

Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan çocuk tedaviye alındı. Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Köpekler güçlükle yakalanarak barınağa götürüldü

Küçük kız çocuğuna saldırarak ağır yaralayan pitbull cinsi iki köpek ise ihbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından güçlükle yakalandı. Yakalanan iki köpek, boyunlarına geçirilen uzun tasmalarla zor zapt edilerek araca konuldu ve barınağa götürüldü.